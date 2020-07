SEMSOP DE CEREJEIRAS SEGUE REALIZANDO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL

Dando sequência aos trabalhos de recuperação das estradas rurais do município, a Prefeitura Municipal de Cerejeiras por meio da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos (Semosp), segue a todo vapor com o cronograma de manutenção e recuperação das estradas vicinais na área rural. São serviços de patrolamento abertura das laterais e bota fora para o melhor escoamento das águas da chuva, na estrada da Linha 2, que dá acesso aos Campos até o Parque Estadual de Corumbiara. Na a última sexta-feira (17/07), a Prefeita Lisete Marth esteve visitando a região, juntamente com o Secretário de Obras Carlinhos Goebel, acompanhando de perto todos os trabalhos que vem sendo realizado pela secretaria de obras.

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos Carlos Goebel, que acompanha de perto todos os serviços da Semosp, enfatizou que a recuperação das estradas vicinais é uma das prioridades da Administração da Prefeita Lisete Marth, pois é preciso garantir o escoamento da produção agrícola, leiteira e pecuária do município e acessibilidade a trafegabilidade durante o período de inverno do transporte escolar, enfatizou Goebel.

A Prefeita Lisete citou a importância de estar sempre mantendo as estradas rurais em condições de boa trafegabilidade.

“Ao longo do ano mantivemos as estradas em ótimas condições para o deslocamento de veículos. Mas, as chuvas constantes sempre provocam estragos. Temos, com a Secretaria de Obras feito um trabalho para recuperação dos estragos nas vias rurais e ao mesmo tempo recuperando as estradas que apresentam danos. Nossa gestão tem mantido o compromisso de cuidar bem do Município, é um comprometimento que visa sempre proporcionar o melhor para a comunidade dentro do perímetro urbano e da zona rural”, disse a Prefeita.

FONTE E FOTOS: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments