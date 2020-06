SEMSAU DE CEREJEIRAS CONFIRMA TESTE POSITIVO PARA COVID-19 DE MÉDICA DA UBS E MAIS 5 CASOS DE CORONAVÍRUS E SOBE PARA 10 CASOS CONFIRMADOS

Médica apresentou sintomas e foi submetida ao teste sorológico e testou positivo ao Covid-19. Ela permanece em isolamento domiciliar.

SEMSAU confirma mais 5 casos de Coronavírus em Cerejeiras e faz esclarecimento sobre o funcionamento da UBS Maria José Neiva de Carvalho – PSFA

Nota de Esclarecimento n°. 08/2020.

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU

Prefeitura Municipal de Cerejeiras – RO

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO (COVID-19): 05/06/2020

Casos Confirmados: 10

Paciente Internado (Confirmado): 1 (Porto Velho).

Casos Confirmados Ativos: 8 (1 internado em Porto Velho e 7 em quarentena domiciliar em Cerejeiras)

Óbitos Covid-19: 2

Casos Suspeitos: 1 (Exame coletado – aguardando resultado)

Casos Descartados: 171 (3 descartados pelo LACEN e 168 testes rápidos negativos na ação “Mapeia Rondônia”)

ESCLARECIMENTO:

A confirmação de 5 (cinco) novos casos de Coronavírus no Município de Cerejeiras ocorreu conforme demonstrado abaixo.

04/06/2020 e 05/06/2020 – Segundo e terceiro dia da ação “Mapeia Rondônia”:

187 pessoas, com idades de 03 a 73 anos, passaram pela triagem;

155 testes rápidos foram realizados;

150 – resultados negativos.

05 – POSITIVO para Coronavírus.

Entre as 155 pessoas que realizaram os testes rápidos, estavam alguns profissionais da saúde que tiveram contato com pessoas contaminadas pelo novo Coronavírus e o resultado desses testes foram os seguintes:

43 testes realizados em profissionais da saúde.

41 resultados negativos.

02 POSITIVO para Coronavírus.

Uma das profissionais da saúde que testou positivo para o Covid-19 é a médica da UBS Maria José Neiva de Carvalho – PSFA (Posto de Saúde setor A – atrás da EMATER). Por esse motivo a unidade esteve fechada no dia de hoje para limpeza e higienização minuciosa, sendo que, na próxima segunda-feira todos os servidores da referida UBS farão o teste rápido para saber se também foram infectados.

Portanto, a unidade de saúde em questão estará fechada nesse dia e qualquer novidade sobre seu funcionamento será divulgado por meio de nota no site oficial da Prefeitura.

Em caso de necessidade os pacientes do setor A poderão procurar atendimento nas demais Unidades Básicas de Saúde.

Já a outra profissional de saúde que testou positivo no teste rápido refere-se a uma técnica de enfermagem do Hospital Municipal São Lucas.

Todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde já estão sendo tomadas em todos os cinco casos testados positivos na ação realizada ontem e hoje.

Os casos não apareceram no Boletim Diário do Estado de Rondônia no dia de hoje devido ao tempo necessário para atualização do sistema (delay), assim sendo, eles serão divulgados no Boletim estadual de amanhã (06/06/2020).

A ação “Mapeia Rondônia” realizará atendimento nesse final de semana SÁBADO (06/06) e DOMINGO (07/06) no Pavilhão da Igreja Católica Matriz – Cristo Salvador, das 08 às 11h da manhã e nos dias 08 e 09 de junho nos horários das 08 às 11h e das 13 às 16h.

Deverão comparecer as pessoas que apresentam síndrome gripal (sintomas) há mais de 7 dias, tais como: FEBRE, DOR DE GARGANTA, TOSSE, DOR NO CORPO, FALTA DE AR, CORIZA E DIARRÉIA.

Telefones para contato em casos de suspeita de Coronavírus:

UBS Dr. Humberto Muniz Barbosa – PSFB (em frente à Maderama): 3342-4090.

UBS Cerejeiras – PSFG (BNH): 3342-3123.

UBS Dr. Hercílio Silva Dutra (perto do CTG): 3342-2108.

Vigilância Epidemiológica: 99928-8342.

Mais informações serão publicadas sempre no site oficial do Município: www.cerejeiras.ro.gov.br.

Cerejeiras, 05 de junho de 2020.

Ederson Lopes/Secretário Municipal de Saúde

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

