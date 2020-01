SEMOSP REFORMA PONTE DE MADEIRA NA LINHA 8 SOBRE O RIO ARARAS EM PARCERIA COM AGRICULTOR DA ZONA RURAL EM PIMENTEIRAS

Atendendo a uma reivindicação da classe produtora da Linha 8, a Prefeitura de Pimenteiras do Oeste/RO; por meio da secretaria Municipal de obras e Serviços públicos (Semosp), reformou uma ponte localizado da Linha 8 sobre o Rio Araras da BR-435 a 5° Eixo. A obra foi realizada em parceria com um agricultor rural da linha, disponibilizou as pranchas de madeira para a recuperação da referida ponte.

A estrada atende vários pequenos e grandes produtores rurais na escoação de suas produções, além de ser caminho de várias outras propriedades rurais. A recuperação da ponte é de madeira e de acordo com o secretário de Municipal de Obras Altermir Muchon, a reforma foi concluída na semana passada.

A Prefeitura entrou com toda a mão de obra, maquinário e o produtor rural da linha com as pranchas de madeira que foi utilizado para a reforma da ponte. O Secretário de Obras Altemir Muchon, explicou a reforma da ponte é reivindicação antiga da população daquela região e do agricultor de fez a doação das pranchas, devido ao seu estado. “A ponte não oferecia segurança por ter as madeiras podres. Os veículos corriam risco ao passar por ela. A nova ponte ficou resistente, permitindo o fluxo de veículos com segurança”, afirmou Altemir.

A Prefeita em Exercício Valéria Aparecida Garcia (PP), comentou que “essa obra é o resultado da união de todos para o bem comum, uma conquista realizada através da parceria da Prefeitura com os agricultores rurais”. Valéria lembrou ainda que desde o início da gestão, “estamos trabalhando para facilitar a vida dos produtores rurais. Já foram recuperadas as estradas rurais e muito elogiado pelos moradores que utilizam as estradas rurais, reformamos essa ponte de madeira, fazendo a substituição das madeiras podres e vamos continuar trabalhando para o beneficio de nossa população rural que muito contribui para o desenvolvimento de nosso município”.

