SEMOSP REALIZA PODA EM ÁRVORES NA AVENIDA DAS NAÇÕES NO CENTRO DE CEREJEIRAS

Para garantir a segurança e o bem-estar em via pública, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Cerejeiras, iniciou nesta quarta-feira (11/11), podas e manutenção em árvores, um serviço de poda programada em árvores na Avenida Das Nações, principal avenida do centro da cidade.

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), Carlinhos Goebel, que acompanha a poda, informou que esta ação faz parte de um pacote de ações de prevenção e manutenção da ordem pública, determinado pela administração municipal.

Carlinhos Goebel ressalta que, “a poda de árvores é um serviço essencial na garantia da segurança, na preservação, além de dar destaque ao principal cartão postal do centro da cidade, que é a BR-435”. O serviço conta com os trabalhos de funcionários, da Secretaria de Obras e será concluído nesta semana.

Goebel ressalta que, “isto é só o começo das ações de revitalização das árvores na cidade, conforme o planejamento da Administração Municipal. O Munícipe já vai perceber que Cerejeiras está vivendo um novo tempo”.

Após a finalização da poda das árvores das avenidas principais, a Secretaria de Obras fará atendimento de demandas isoladas em diversos pontos da cidade mediante agendamento e avaliação da necessidade, disse Goebel.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments