SEMOSP DE PIMENTEIRAS SEGUE COM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO

Melhorias no escoamento da água das chuvas e aberturas de calhas é um dos diferenciais da ação

O trabalho de patrolamento, cascalhamento e aberturas de sarjetas e calhas continua sendo intensificando periodicamente em diversos locais do interior do Munícipio de Pimenteiras do Oeste/RO.

Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) todas as estradas estão recebendo cascalho. Nesta semana, o setor do 4º Eixo da Linha 9 a Linha 11 estará concluindo os serviços.

A equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos continua firme no trabalho de recuperação das estradas rurais do município. O serviço de cascalhamento, patrolamento e melhorias no escoamento de água em todas as linhas. Esse serviço é essencial para a chegada de insumos agropecuários às propriedades, para a saída da produção e também para as boas condições do escoamento da produção agrícola e do transporte escolar.

A manutenção das estradas rurais inclui a abertura de calhas para o escoamento da água das chuvas. Esta ação garante uma maior durabilidade do serviço que precisa ser refeito constantemente, justamente por causa das chuvas.

Nesta terça-feira (16-06) o Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) esteve visitando os trabalhos de recuperação das estradas e a cascalheira e citou a importância de estar mantendo as estradas rurais em condições de boa trafegabilidade.

“Ao longo do ano mantivemos as estradas em ótimas condições para o deslocamento de veículos. Mas, as chuvas constantes sempre provocam estragos. Temos, com a Secretaria de Obras feito um trabalho para recuperação dos estragos nas vias e ao mesmo tempo recuperando os bueiros que apresentam danos. Nossa gestão tem mantido o compromisso de cuidar bem o Município, é um comprometimento que visa sempre proporcionar o melhor para a comunidade dentro do perímetro urbano e da zona rural”, disse o Prefeito Dondé.

FONTE E FOTOS: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DOHOJERONDONIA

