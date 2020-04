SEMOSP DE PIMENTEIRAS REALIZA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) está sendo realizado o patrolamento e abertura das laterais, nas estradas rurais do município, nesta semana os serviços foram realizados nas Linhas 5, 6, 7, 8 da 4ª Eixo para 5° Eixo e da Linha 7 e 8 da 3° Eixo para 2° Eixo. Visando a recuperação das estradas e a melhor trafegabilidade de veículos no interior, a equipe da Semosp vem realizando os trabalhos de recuperação de patrolamento e aberturas das laterais das estradas rurais.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e o vereador Rafael Souza (PP) estiveram nesta quinta-feira (23/04) acompanhando os trabalhos de patrolamento, o objetivo de recuperar as vias rurais para garantir desta forma o melhor acesso aos produtores rurais até suas propriedades e para o escoamento dos produtos agrícolas, além de garantir mais segurança aos condutores de veículos que diariamente circulam pela área rural para coletar a produção.

O Secretário de Obras Altemir Muchon destacou a intensificação das ações de patrolamento, construção e manutenção de bueiros e pontes em toda a região. Depois de muita chuva nós iniciamos o patrolamento atendendo a determinação do prefeito e da população. Nosso objetivo é prestar um trabalho com agilidade, mas existe um planejamento. Vamos atender a todos, pedimos paciência. “E vamos contar com o tempo firme para que o patrolamento não seja interrompido”, disse o secretário de obras Altemir Muchon.

