SEMOSP DE PIMENTEIRAS INICIA INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PEAD NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou nesta semana a implantação dos tubos corrugados PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade), nas estradas da 4º Eixo e esquina da linha 11, abertura da estrada do 4º Eixo até a linha 12, na zona rural, os tubos foram adquirido com recursos próprios do município.

O objetivo é que, ao chover, as águas escoem pelos tubos ao invés de escoarem pelas rodagens. Desta forma, com a implantação dos tubos PEAD nas estradas da zona rural do município, a prefeitura esse realizando este trabalho para que o acesso torne-se bem melhor para os cidadãos que trafegam diariamente por estas estradas.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), juntamente com o presidente da Associação da 4? Eixo o agricultor Vanderlei, conhecido como Bigode e o Secretário de Obras do Município Altemir Muchon, estiveram acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados nas estradas das comunidades rurais do município.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

