SEMOSP DE PIMENTEIRAS CONTINUA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) continua com os trabalhos de recuperação das estradas vicinais como cascalamento e patrolhamento, recuperação de pontes, pontilhões, abertura de laterais e sarjetas.

Dando sequência aos trabalhos de recuperação das estradas rurais do município, a Prefeitura de Pimenteiras por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) continua realizando a manutenção nas estradas vicinais do município.

O cascalhamento e patrolamneto do 4º Eixo até a linha 11 um total de 9 km iniciou nesta segunda-feira (08-06) e logo estará concluindo todas es linhas do município que já receberam o patrolamento e cascalhamento. “Nossa previsão é cascalhar todas as estradas da área rural melhorando ainda nossas estradas”, disse o Secretário de Obras Altemir.

Um morador da linha do 4º Eixo e região falou da importância dos trabalhos que está sendo realizados pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). “A estrada precisava desta melhoria, na época da chuva ficava difícil, a gente que mora no sitio precisa desta atenção da prefeitura, porque estrada é o mais principal para a gente aqui no campo, o trabalho está ficando uma beleza”, concluiu.

Segundo o Secretário de Obras Altemir Muchon afirmou que. “Estamos recuperando as estradas e assim melhorando a trafegabilidade, sendo que as estradas rurais são essenciais para o escoamento da produção agrícola de nosso município”, disse Muchon.

FONTE E FOTOS; WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

