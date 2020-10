SEMOSP DE CEREJEIRAS REALIZA LIMPEZA DE CEMITÉRIO PARA O DIA DE FINADOS

Durante a semana foram iniciados os serviços de pintura do muro, varrição, retirada de entulho, rastelagem e capinagem. Familiares tem que fazer a limpeza de túmulos

A Prefeitura de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) começou a preparar o Cemitério Cristo Redentor, localizado no final da Avenidas Integração Nacional, em preparação para o feriado de Finados para o Dia 2 de novembro. Os servidores da Secretaria de Obras (Semosp) estão realizando durante esta semana serviços como, varrição, retirada de entulhos, rastelagem, rapa-raspa, capinagem, recolhimento de matérias inservíveis e pintura do muro e do meio-fio.

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) Carlinhos Goebel, disse que o prazo para as pessoas que pretendem limpar os túmulos de seus entes queridos é até o final de mês. Este ano iniciamos os serviços mais cedo para evitar atrasos. E estremos auxiliando os parentes na limpeza”, disse Goebel.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

