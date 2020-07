SEMOSP DE CEREJEIRAS REALIZA FORÇA-TAREFA DE PATROLAMENTO DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS QUADRAS DO SETOR INDUSTRIAL

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e funcionários da Secretaria estão promovendo nesta terça-feira (14/07/2020) melhorias do Setor Industrial do Município. As obras envolvem limpeza de quadras, patrolamento de ruas, retirada de entulhos do referido setor.

Como parte de sua agenda permanente de ações no perímetro urbano, bairros, estradas rurais e setor industrial do município, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, juntos com os servidores públicos municipais, seguem executando uma série de ações em diferentes pontos de Cerejeiras. O objetivo é proporcionar as mais variadas frentes de intervenções e que abrangem desde a limpeza urbana, ações em canteiros da região central, ruas, avenidas, valas e bueiros, estradas vicinais, entre outros.

A pasta da semosp também segue intensificando seus trabalhos relacionados aos bueiros e valas de escoamento, visando melhorar o sistema de escoamento e vazão de águas pluviais. No tocante às vias vicinais, recentemente, a equipe finalizou os serviços.

“Faz parte do trabalho diário dos servidores da secretaria de obras. São várias frentes de trabalho todos os dias e nas estradas o trabalho tem sido intenso”, destacou Carlinhos Goebel secretário municipal de obras.

Além dos serviços executados nas estradas e no setor industrial, os servidores realizam o patrolamento e cascalhamento de ruas e avenidas no setor urbano da cidade.

Segundo a prefeita Lisete Marth (PV) disse que seguindo com o apoio prestado às empresas instaladas e a que estão para se instalar no município a semosp de Cerejeiras realizou nesta terça-feira (14/07), a recuperação de ruas, como patrolamento e retirada de entulhos do setor, como forma de conceder incentivos aos empresários para outras empresas se instalar no setor.

Diversas empresas estão mantendo contato com a Prefeitura, com o propósito de obter informações sobre as possibilidades de se instalarem na cidade. “Nosso objetivo é oferecer condições para que as empresas venham a se instalar no município, oferecer empregos, gerando mais impostos e contribuindo para o desenvolvimento de nosso município”, conclui a Prefeita Lisete.

FONTE: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments