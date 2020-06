SEMOSP DE CEREJEIRAS INICIA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO

Os serviços foram iniciados no centro da cidade e no bairro Eldorado e se estenderão por toda a cidade

Foram iniciados nesta quarta-feira (17-06) os trabalhos de da Operação Tapa-buraco nas Ruas e Avenidas da sede do Município de Cerejeiras. A ação, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) com recursos próprios, em parceria com a residência de Colorado do Oeste do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), integra o projeto de recuperação asfáltica que está sendo executado nas vias urbanas da cidade, desgastadas pela ação das chuvas, pelo volume de tráfego de veículos.

Os serviços foram iniciados no centro da cidade e no bairro Eldorado e se estenderão por toda a cidade. “Nossa primeira fase serão contempladas, em geral, as ruas com pavimentação asfáltica que estão danificadas, onde está sendo executado um processo de tapa-buraco e remendo profundo, para recuperar a infraestrutura do pavimento feito à base de cascalho e posteriormente receberá a camada de asfalto”, disse o Secretário de Obras Carlinhos Goebel.

Segundo o Secretário de Obras. “A operação tapa-buraco é uma correção emergencial, em área localizada no pavimento por meio de lançamento de mistura asfáltica sobre o local afetado, além disso bastante danificadas, o que garantirá uma maior vida útil à nossa malha viária”, assegurou.

Quem comemora são os moradores dos bairros da cidade. “Tinha muitos buracos nas ruas, em alguns pontos estava perigoso, este trabalho vem para trazer mais segurança, deixar a cidade mais bonita e limpa, nossa cidade está crescendo e ficando cada vez mais bonita”, dizem os moradores.

A Prefeita do Município Lisete Marth (PV) declara a satisfação em ver alegria da população cerejeirense com a chegada da obra. “Nossas ruas estavam intransitáveis em alguns setores, por falta de manutenção. Demos este passo importante com estas obras. A nossa população está satisfeita e eu como gestora ainda mais, porque sei dos anseios e sei que posso atender, basta termos paciência, e cada munícipe sentirá orgulho de morar nesta terra tão amada”, frisou Lisete.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments