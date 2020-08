SEMOSP DE CEREJEIRAS ATENDE REIVINDICAÇÃO DE MORADORES E REALIZA ABERTURA DA ESTRADA DA LINHA 1

A população da Linha 1, estava esperando a abertura da estrada a mais de 20 anos e Prefeita visita in loco a obra de abertura da estrada na área rural

A Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV), por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) através do Secretário de Obras Carlinhos Goebel (PV), deu início nesta quinta-feira (30/07) a execução de abertura da estrada da Linha 1 do 3º Eixo até o travessão do aeroporto, uma extensão de 2000 mil metros, com cascalhamento, patrolamento, abertura das laterais e bota fora para o escoamento da água da chuva.

O cronograma estabelecido pela prefeita está sendo cumprido rigorosamente a fim de garantir uma melhor trafegabilidade na linha 1, com isso garantindo mais segurança aos produtores rurais e a quem passam por essa referida estrada. Maquinas, funcionários e equipe da secretaria de obras está trabalhando no momento na linha 1.

Segundo o Secretário de obras Carlinhos Goebel, as ações são efetuadas sempre. O objetivo é facilitar a vida dos que dependem dessa estrada diariamente. “As estradas rurais são de extrema importância pois são as responsáveis pelo escoamento da produção de agronegócio e transporte de moradores. Mantê-las em ordem é uma determinação da prefeita”, destacou Carlinhos Goebel.

O Secretário de Obras agradeceu pela parceria a residência do DER de Colorado por ceder um trator de esteira para ajudar na abertura da estrada.

As melhorias de abertura da linha 1, atendem ao pedido dos produtores rurais e moradores da região e a reivindicação do vereador Saulo Siqueira de Souza (PTB).

O serviço da abertura da referida estrada é uma determinação da Prefeita Lisete Marth. “Temos um carinho muito grande por nossos munícipes que vivem na área rural. Nosso município é potencialmente agrícola e pecuária e o escoamento da safra e do leite deve ocorrer da melhor maneira. Estamos atentos e buscando melhorar esta condição”, disse a prefeita.

“Estamos fazendo um trabalho pontual e intensificado em várias estradas rurais desde o início de nossa gestão. Com a melhoria da trafegabilidade nosso objetivo é garantir aos produtores rurais mais facilidade e melhoria na qualidade de vida dos produtores e também dos moradores”, explicou a prefeita Lisete.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTOS: WILMER G. BORGES

