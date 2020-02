SEMOSP DE CEREJEIRAS ANUNCIA LANÇAMENTO DA “OPERAÇÃO CIDADE LIMPA”, QUE TERÁ INÍCIO A PARTIR DO DIA 03 DE MARÇO

Força-tarefa criada pela Semosp, em parceria com a Semagri, promoverá um mutirão de limpeza em toda a cidade. Ações acontecerão a partir do dia de terça-feira 03 de março

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras começará no próximo mês de março dia 03, terça-feira, as ações da “Operação Cidade Limpa”, o lançamento será no Bairro José de Anchieta. Conforme determinação da Prefeita Lisete Marth (PV), o projeto envolverá a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), e levará múltiplos serviços, por meio de um mutirão, para os bairros da cidade como o Bairro José de Anchieta, Bairro Floresta, Bairro Jardim São Paulo, e parte do Bairro Primavera, a limpeza será feito nos locais onde não tem asfalto. A prefeitura através da Semosp pede à população que vai fazer poda de arvores, limpeza de quintais que deixem todos os entulhos em frente a suas residências.

O sucesso do projeto da Operação Cidade Limpa, depende muito da participação e apoio da população Cerejeirense. Por isso, os materiais deverão ser colocados nas ruas e avenidas onde não existe asfalto pelos próprios moradores do bairro.

Para o sucesso da operação, a Prefeitura conta com o apoio da população no sentido de providenciar a limpeza de seus lotes e a retirada de lixo de suas propriedades, para que a Patrulha de Máquinas e funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Semosp, possa fazer o recolhimento de todos esses entulhos acumulados e descartados irregularmente. Mais que garantir uma cidade limpa e mais bonita, a operação visa ainda promover a conscientização dos moradores no sentido de descartar corretamente o lixo, de forma com que os lotes e áreas públicas sejam mantidas sempre limpas.

Segundo o Secretário de Obras Carlinhos Goebel os moradores terão a oportunidade de descartar móveis que não usam mais, latas, pneus, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água, restos de podas de árvores, entulhos de construção e lixos em geral.

Conforme ressaltou a Prefeita Lisete Marth, a prefeitura já realiza este trabalho de limpeza diariamente, mas a força-tarefa propõe um trabalho de maior amplitude, que garantirá uma cidade ainda mais limpa e mais bonita, além de beneficiar também os proprietários de lote, que poderão contar com a operação para a retirada de lixos e entulhos de suas propriedades. “Só temos a agradecer aos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria de Agricultura, que não medem esforços para a realização do projeto de cidade limpa. E ações como essa são fundamentais não só para garantir uma cidade mais limpa, mas também promover a conscientização das pessoas no sentido de que cidade limpa não é a que mais se limpa, mas sim a que menos se suja”, ressaltou a prefeita Lisete.

FONTE E FOTO: Ligia Alini Corim/Da Redação do hojerondonia

