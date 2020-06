SEMOSP DE CEREJEIRAS ADQUIRE ASFALTO FRIO PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

Com a aquisição do asfalto frio, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) visa garantir mais agilidade na realização de pequenos serviços de tapa-buracos na cidade

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), agora conta com mais um aliado na manutenção das ruas e avenidas da área urbana do município. A Semosp adquiriu 4000 mil sacos de asfalto frio, com 25 quilos cada, totalizando 100 toneladas, no valor de R$ 83 mil, o que vai garantir mais agilidade nos trabalhos de tapa-buracos.

Esse tipo de asfalto ensacado é usinado a quente, contudo, sua aplicação é feita a frio e já vem pronto para uso. Trata-se de uma massa asfáltica de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), fabricada da mesma maneira que o asfalto convencional, mas que recebe um aditivo durante o processo de usinagem que permite que esse material seja estocável e aplicado a frio em pequenos serviços de tapa-buracos.

Segundo o Secretário de Obras Carlinhos Goebel, disse além de ser estocável, esse tipo de asfalto permite a aplicação em pavimentos molhados e sob a chuva, resguarda a equipe de aplicadores de queimaduras (visto que sua aplicação é feita a frio), não admite agressivos e garante maior produtividade (pequenas equipes conseguem realizar as obras com mais velocidade).

Além disso, para a compactação do produto basta a utilização do tráfego do local ou do Rolo Compactador Vibratória. Tudo isso para garantir mais praticidade, segurança e agilidade na prestação de serviço público, enfatizou o Secretário de Obras.

FONTE E FOTO: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

