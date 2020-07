SEMOSP DA PREFEITURA DE CEREJEIRAS REALIZA MANUTENÇÃO EM RUAS E AVENIDAS NÃO ASFALTADAS

O cascalamento e patrilhamento faz parte do Programa Cerejeiras Cidade Limpa, de recuperação de ruas e avenidas de pontos críticos nos bairros do município

A Prefeitura de Cerejeiras, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está realizando o patrolamento e cascalhamento em várias ruas e avenidas da cidade. Esta semana as máquinas deu início pelo bairro Floresta a realização de manutenção das ruas e avenidas que ainda não foram asfaltadas. Ao mesmo tempo em que faz o patrolamento e cascalhamento, a Secretaria de Obras providencia a limpeza, já que o mato cresce rapidamente.

Ainda segundo o Secretário de Obras Carlinhos Goebel, outra equipe trabalha no patrolamento e cascalhamento de estradas vicinais para melhorar o escoamento da produção agrícola do município. Goebel reforço a importância desse trabalho que é realizado todo ano, pois o período chuvoso danifica muito o chão e acaba limitando o trânsito de veículos, todo as ruas e avenidas que não são asfaltadas, irão receber esse serviço, disse Carlinhos Goebel.

