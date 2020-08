SEMOSP CONTINUA PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS EM CEREJEIRAS

A equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) do Município de Cerejeiras/RO; da continuidade aos trabalhos de revitalização das ruas e avenidas da área urbana do Município.

Os trabalhos na recuperação das vias públicas não param no município de Cerejeiras, as ações executadas pela Semosp, por meio dos funcionários estão a todo vapor. Nesta segunda-feira (10/08), os serviços estão em ritmo acelerado. Uma equipe de profissionais da secretaria de obras está concentrada nos bairros, realizando os serviços de patrolamento e cascalhamento, cujo objetivo melhorar a trafegabilidade das famílias e moradores dos bairros.

O Secretário de Obras Carlinhos Goebel destacou os benefícios que as obras trarão para a comunidade. “Os serviços de patrolamento e cascalhamento dos bairros é muito importante, pois irá facilitar o acesso e o tráfego das pessoas no local, enquanto são executados os serviços de pintura no meio fio de ruas e avenidas da cidade”. “Estamos trabalhando diariamente no sentido de oferecer condições melhores aos nossos munícipes”, disse o Secretário de Obras Carlinhos Goebel.

“Com orientação da chefa do executivo municipal, estamos cumprindo o cronograma de serviços que segue beneficiando diversas regiões de nossa cidade. A manutenção das ruas e avenidas deve ser contínua para garantir segurança e mais conforto à população”, enfatizou Goebel.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

