SEMOSP COMEÇA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS DE RUAS E AVENIDAS COM ASFALTO FRIO EM CEREJEIRAS

Operação Tapa-buraco avança na recuperação de ruas e avenidas da cidade

Nesta quarta-feira (24-06) deu início pelo Bairro Maranata a operação tapa-buraco da Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está sendo utilizado um tipo de asfalto ensacado é usinado a quente, sua aplicação é feita a frio e já vem pronto para uso. Trata-se de uma massa asfáltica de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) que permite que o material seja aplicado a frio em pequenos serviços de tapa-buraco.

A Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos (Semosp) adquiriu 4000 mil sacos de asfalto frio, com 25 quilos cada, totalizando 100 toneladas, no valor de R$ 83 mil, recursos próprios do município, o que vai garantir mais agilidade nos trabalhos de recuperação do asfalto da cidade.

Segundo o Secretário de Obras Carlinhos Goebel, os serviços está sendo executado por uma equipe dos funcionários da secretaria de obras. Na semana passada, foi realizado um mapeamento dos locais que necessitam de reparos. Nesta quarta-feira, a operação está sendo executado de forma efetiva no Bairro Maranata e em seguida, seguirá do entorno, conforme o mapeamento, disse Goebel.

A Prefeita Lisete Marth (PV) tem acompanhado de perto as obras de melhoria da infraestrutura de bairros da cidade, realizadas pela secretaria de obras na execução do tapa-buraco de ruas e avenidas. As vistorias têm sido uma rotina na agenda da gestora que alterna os compromissos de gabinete com as visitas aos bairros para ver de perto o andamento das obras e conversar com as comunidades. Na tarde desta quarta-feira (24) Lisete Marth esteve no Bairro Maranata. No local, os serviços da prefeitura estão sendo contempladas todas as vias do bairro com obras de tapa-buraco do asfalto e favorecer o desenvolvimento do município, facilitando a mobilidade e o acesso às políticas públicas.

“Seguimos com esse importante trabalho no município. Viemos acompanhar de perto o andamento dessa obra que traz dignidade aos moradores cerejeirenses. Durante vistorias como essa, temos a oportunidade de conversar com a comunidade, que tem avaliado positivamente os serviços e demonstrado satisfação ao reconhecer as melhorias que vêm sendo realizadas na nossa gestão”, ressalta a Prefeita Lisete, que esteve acompanhado pelo secretário municipal de obras e serviços públicos Carlinhos Goebel.

FONTE:DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTOS: WILMER G. BORGES

