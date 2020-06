SEMAGRI DE PIMENTEIRAS ATENDE PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA “PORTEIRA ADENTRO”

O agricultor Marcelo da Linha 8 Km 7 foi atendido nesta segunda-feira (01-06) pelo programa “Porteira Adentro” que é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Pimenteiras através da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) para atender os pequenos produtores rurais do município.

O trabalho executado na propriedade na Linha 8 feitos cascalhamento e patrolamento de carreadores. Foram utilizados patrol, PC, Pá Carregadeira e caminhões caçambas, da Secretaria Municipal de Agricultura e da Secretaria de Obras. O Secretário Municipal da Agricultura Elisan Gomes que coordena o projeto “Porteira Adentro” destacou a pareceria junto aos agricultores que disponibilizou o cascalho para a execução dos trabalhos.

A Secretaria Municipal de Agricultura faz projeções para um atendimento mais amplo aos produtores rurais da região com as intempéries mais favoráveis. Elisan citou que o prefeito municipal determinou que a Semagri atenda as demandas dos pequenos agricultores junto ao programa “Porteira Adentro”.

Segundo o Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT). “O Porteira Adentro foi um grande avanço nas ações do município, promovendo a possibilidade da execução de serviços nas propriedades, dentro das condições estabelecidas em lei. Com o programa, estimulamos o crescimento da atividade agropecuária e estamos incentivando a permanência das famílias no campo. Este é um projeto que veio para ficar”, avalia o Prefeito Dondé.

O Prefeito Olvindo Dondé esteve acompanhando a execução das obras junto com o vereador Dôra e do Secretário de Agricultura Elisan Gomes.

FONTE FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

