SEMAGRI DE CEREJEIRAS REALIZA PARCERIA COM AGRICULTORES PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA SILAGEM DE MILHO

Este é um trabalho realizado pela secretaria municipal de agricultura e os agricultores para a fabricação de ração para a produção do gado leiteiro

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), está realizando em parceria com os agricultores da Linha 2, na propriedade de Lucimar Silvério Farias do 3ª para o 4° Eixo, Linha 2 sitio de Cleomar Satteller e Linha sitio de José Dalflor, para colheita de milho para a fabricação de ração para a produção do gado de leiteiro, processo de silagem.

Os procedimentos a serem realizados para a fabricação da ração através da silagem do milho para o gado leiteiro: faz um buraco no chão, cobre o fundo com uma lona para evitar umidade e fungo é feita a colheita da matéria prima que neste caso é o milho totalmente triturado, colhido de forma que é usado 100% do milho desde a cana até as folhas, após isso é feito o transporte da lavoura até o local onde será armazenado, espalha e pulveriza o produto para fermentação. Depois de concluído a colheita o transporte e espalhado é coberto e armazenado por 90 dias e pronto para o consumo do animal.

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, está auxiliando os agricultores do município, por meio de sua patrulha agrícola, na produção de silagem. O incentivo compreende o fornecimento de maquinários para as plantações e equipamentos necessários para garantir a alimentação do rebanho durante o inverno.

De acordo com o Secretário de Agricultura, Danilo Marth, produtores de gado leiteiro estão sendo atendidos e acredita que o auxílio à produção de silagem é uma ação importante que beneficia os pequenos agricultores que não possuem as máquinas necessárias para a produção desse rico alimento animal. “A produção agrícola no município gira em torno da produção de gado de corte, ovinos, grãos e da bacia leiteira e produção de grãos, e ter um recurso hídrico de qualidade é fundamental para manter a quantidade e qualidade na produção”, explica o Secretário.

A produção de silagem tem um papel importante na alimentação do gado leiteiro, principalmente nas pequenas propriedades, pois aumenta significativamente a produção de leite e garante mais renda ao produtor.

A silagem de milho é uma alternativa de alimento para os animais, que além de ser rico em carboidrato, tem menor custo de produção e pode ser utilizado durante todo o ano, principalmente na escassez da pastagem. A Administração Municipal auxilia na produção de silagem e garante o crescimento na produção leiteira do município.

O Secretário de Agricultura Danilo esteve acompanhado do diretor de agricultura Valcir Rech, agricultores da linha e os funcionários da Casa do Adubo acompanhando a produção do milho.

