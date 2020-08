SEMAGRI ATENDE PRODUTORES RURAIS PELO PROGRAMA “PORTEIRA ADENTRO” EM CEREJEIRAS

Duas propriedades na Linha 5 do 3º Eixo para 2º Eixo, Km 4 forma foram atendidas nesta quinta-feira (20/08) pelo programa “Porteira Adentro” que é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) para atender os produtores rurais do Município.

O trabalho executado nas propriedades dos agricultores João Gilberto Carnelosso e Antônio Carnelosso na Linha 5 do 3º Eixo para 2º Eixo, Km 4 foram feitos cascalhamento e patrolamento.

O Secretário Municipal de Agricultura, Danilo Marth que coordena o Projeto “Porteira Adentro” destacou a parceria com os agricultores, que disponibilizam o cascalho para poder realizar os trabalhos de patrolamento e cascalhamento nas propriedades.

A Secretaria Municipal de Agricultura faz projeções para um atendimento mais amplo ao produtores rurais com as intempéries mais favoráveis. “Estas melhorias em pequenas propriedades são determinante para o aumento da produtividade e qualidade dos produtores da agricultura familiar, responsável pela produção agrícola do município. A parceria entre o executivo e os agricultores tem trazido muitos benefícios para estes heróis do campo, que plantam e produzem nosso café da manhã, nosso almoço e o nosso jantar de todos os dias”, destacou Danilo.

