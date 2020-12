SEGURANÇA PÚBLICA: GOVERNO DE RONDÔNIA FORMA OFICIAIS SUPERIORES E ENTREGA VIATURAS PARA TRANSPORTE DE CÃES ÀS FORÇAS POLICIAIS DO ESTADO

No fim da tarde de terça-feira (22), em solenidade militar, o Governo de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), formou 91 oficiais capitães, habilitados ao posto de major e tenente-coronel, do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) de 2020. Na oportunidade, foi realizada a entrega de cinco viaturas, destinadas ao transporte de cães, à Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM) do Estado de Rondônia.

A partir de parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, além dos oficiais da PM, participaram do curso, oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), delegados da PC e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos do Estado de Rondônia. Inclusive, oficiais das polícias militares de Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Goiás, Tocantins, Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

A solenidade iniciou com a formatura, onde na ocasião, foi informado que os alunos receberam conhecimentos de administração e gestão para assumir funções de comando na corporação, inerentes ao Posto de Oficial Superior. Vale lembrar que a formação constitui um requisito para a progressão na carreira militar.

O CAO, deste ano, foi realizado de modo especial, à distância, no ambiente virtual de aprendizagem da corporação, pela plataforma moodle, em adoção às medidas de enfrentamento contra o coronavírus. Com carga horária de 430 horas/aula, os oficiais contaram com atividades planejadas e acesso a várias disciplinas, como planejamento estratégico operacional, direitos humanos, inteligência policial, administração financeira e orçamentária, entre outras.

O comandante geral da PM de Rondônia, coronel Alexandre Almeida, agradece a presença do vice-governador, José Jodan, que demonstrou satisfação de se fazer presente na solenidade, e mencionou em seu discurso, o governador, coronel Marcos Rocha, e a primeira-dama, Luana Rocha, que receberam alta e estão se recuperando da Covid-19. Para ele, em tom de orgulho, a PM, PC, CBM e PRF, prevista no rol do art.144 da Constituição Federal, são importantes e servem de pilares à sociedade civil organizada.

“Para nós da PM, é uma honra, prazer, satisfação e uma alegria incontida estar presente nesta formatura. Tive oportunidade em ser instrutor e foi muito gratificante para mim conhecê-los e realizar essa troca de ideias amistosa. Saibam que, em cada rincão da nossa federação, o trabalho dos senhores é o responsável pela manutenção do Estado Democrático de Direito”, pontua coronel Almeida.

Fazendo uso da palavra, o secretário da Sesdec, coronel José Hélio Cysneiros Pachá, destacou o baixíssimo custo da realização do curso. Para o coronel, o CAO de 2020 promoveu economia a todas as instituições, pois os 91 oficiais permaneceram no desempenho de suas atividades durante todo o curso.

“Parabenizo a PM-RO pela qualidade de seus cursos, inovação tecnológica e gestão dos recursos públicos. Valorizar o nosso maior patrimônio, que é os colaboradores, em especial os irmãos de farda, faz parte da meta estabelecida pelo governador. Aproveito para agradecer aos senhores e à PM pelo curso de altíssimo nível e rogo a todos continuem se empenhando para servir ao cidadão”, concluiu o secretário da Sesdec, desejando a todos um Natal repleto de paz, harmonia e segurança.

Ainda na solenidade, o vice-governador, José Jodan, representando o titular do Governo, não mediu esforços e teceu elogios ao governador de Rondônia e seus alinhamentos na área de Segurança Pública. “Nesta formatura, eu represento o coronel Marcos Rocha com muito orgulho, um homem de caráter íntegro. Nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, despertou a necessidade e o clamor pela segurança e o governador e eu seguimos a mesma linha de entendimento. Por isso me sinto muito feliz em participar deste grande dia. Falo com sinceridade, estou passando o que está dentro de mim, é o que eu sinto”, finaliza.

O evento ocorreu no quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Rondônia e contou com a presença da vice-primeira-dama, Maria dos Anjos da Silva Martin; o comandante geral do CBM, Gilvander Gregório de Lima; subcomandante geral, coronel Plínio Sérgio Cavalcanti; chefe do Estado Maior, coronel Vanderley Costa; corregedor-geral da PM, coronel Carlos, entre outros. Bem como o superintendente da PRF, Gilson Alves de Oliveira; o delegado geral da PC, Samir Fouad Abboud; Alda Lino, coordenadora geral de ensino da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen) do Ministério da Justiça.

OUTORGA DE MEDALHAS

O comandante geral da PM, coronel Alexandre Almeida, no uso de suas atribuições, conforme Decreto nº 7467, de 09 de maio de 1996, resolve outorgar com a Medalha Honra ao Mérito Cultural a capitã Daniele Macedo Grotti, do Mato Grosso do Sul, por haver obtido a 1ª colocação no CAO 2020. A aposição da medalha foi realizada pelo vice-governador junto com o comandante geral da PM.

A legislação foi instituída para premiar o policial militar pela sua aplicação e dedicação aos estudos e estágios oferecidos pela corporação ou coirmãs e estabelecimento de ensino ou instrução das Forças Armadas de interesse da PM de Rondônia. Ainda na ocasião, além da capitã Daniele, foram entregues certificado de conclusão e premiação ao capitão Bispo e capitã Joicilene, segundo e terceiro colocado, respectivamente.

Ademais, foi outorgado Medalha Honra ao Mérito Cultural à capitã e psicóloga, Marcia Francisca, pela coautoria da elaboração diretriz da PM de atenção psicossocial ao policial militar em risco de suicídio. E outorgadas com a Medalha Mérito do Serviço Social as capitãs psicóloga e dentista, Engel Madyonara e Luana Kaiser, respectivamente, pelos relevantes serviços prestados ao serviço social da PM.

O secretario da Sesdec, coronel Pachá também recebeu uma placa comemorativa do primeiro aniversário do Batalhão de Polícia de Fronteiras e Divisas (BPfron), representando conhecimento da PM ao apoio dado pela manutenção das operações.

ENTREGA DE VIATURAS

Para fortalecer as forças de Segurança Pública do Estado, em respeito aos animais, após a formatura, o Governo, por meio da Sesdec, entregou cinco viaturas adaptadas para policiamento com cães à PM e PC de Rondônia. Os veículos atenderão o canil do Departamento de Narcóticos (Denarc), Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e 2º, 4º e 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

As viaturas são do tipo pick-up, cabine dupla, de quatro portas. O veículo ainda conta com câmeras fixas embarcadas veiculares, compartimento para cães e equipamentos, suporte para armamento, engate, rastreador satélite, rádio digital duo, sirene, giroflex e strobo (iluminação especial automotiva). O compartimento para o transporte dos cães conta com um sistema de refrigeração, semelhante ao exaustor, proporcionando ventilação e troca térmica, cuja origem vem da parte onde fica os passageiros.

As viaturas são adequadas para transporte de animais, ou seja, para carga viva, e serão dedicadas especificamente para unidades que têm canis. Para o secretário da Sesdec, é um diferencial da gestão do governador, coronel Marcos Rocha, pois é algo que nunca teve nas corporações. “O ato demonstra respeito aos animais e aos profissionais que trabalham diretamente com eles”, esclarece.

O vice-governador não pensa diferente, para ele o feito se trata de um fato inédito, algo jamais visto em Rondônia e que proporcionará o bem-estar animal. “As pessoas que são amantes e gostam dos animais irão aplaudir, de pé, o nosso governador. Isso aqui é novidade para o Estado, é um ato de competência e sensibilidade com os animais. A comodidade e conforto dos cães e dos profissionais são de suma importância. Devemos ter respeito ao grande idealizador do projeto que fez com esse acontecimento chegasse até aqui”, finaliza Jodan, satisfeito com os acontecimentos do dia.

Texto: Emanuelle Pontes

Fotos: Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

