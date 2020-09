SEGURANÇA PÚBLICA: EM COLORADO DO OESTE, GOVERNO INVESTE EM SEGURANÇA E ENTREGA RADIOCOMUNICADORES PARA A POLÍCIA MILITAR

Equipamentos de última geração serão usados no combate à criminalidade

Em mais um ação voltada à segurança pública, o Governo de Rondônia fez a entrega de seis radiocomunicadores HD de última geração para a 3ª Companhia de Polícia Militar de Colorado do Oeste, nesta quinta-feira (10), no quartel da Corporação.

O equipamento é o mesmo utilizado pelo Exército Brasileiro e agências de segurança nos Estados Unidos da América, que utiliza o sistema P25. O equipamento ampliará a área de cobertura por meio de uma rede estendida com estações fixas e duas repetidoras transportáveis, permitindo flexibilidade tática para que o sinal seja direcionado de acordo com a localidade de interesse.

Assim, com o novo sistema de radiocomunicação digital, haverá mais segurança, privacidade e qualidade superior de áudio, sem chiados ou riscos de interferências, anulando as possibilidades de interpretação equivocadas por ruídos.

Presente à solenidade de entrega, o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadnia (Sesdec), coronel José Hélio Cysneiros Pachá, informou que, com o sistema P25, a segurança rondoniense pretende eliminar a rede analógica, investindo na digitalização e entrando em uma nova era tecnológica.

Ainda na solenidade, o promotor de justiça de Colorado do Oeste, Rodrigo Guimarães, foi homenageado e recebeu o diploma “Amigo da Polícia Militar”. Participaram da entrega, o vice-governador de Rondônia, José Jodan, o comandante geral da PM, coronel Alexandre Luis Almeida, o comandante Regional de Policiamento III, coronel Paulo André, além do comandante da 3ª Companhia de Colorado do Oeste, capitão Rudinei Pogere, bem como o secretário regional de Governo, Nilton Gomes.

Fonte

Texto: Eraldo Erick

Fotos: Tiago Vieira

Secom – Governo de Rondônia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

