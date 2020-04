SEGUNDO O TSE, BOLSONARO AINDA ESTÁ FILIADO AO PSL; E ENTRE POLÍTICOS DO PARTIDO EM RONDÔNIA, SAIBA QUEM AINDA PERTENCE À LEGENDA

Rondônia Dinâmica apurou as informações através do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira as certidões

Porto Velho, RO — O que Marcos José Rocha dos Santos (Coronel Marcos Rocha), José Atílio Salazar Martins (Zé Jodan), João Chrisóstomo de Moura (Coronel Chrisóstomo) e Eyder Brasil do Carmo (Sargento Eyder Brasil) tem em comum de acordo com a Justiça Eleitoral?

Os quatro foram eleitos pelo PSL; entretanto, atualmente, apenas um deles mantém o status de filiado à legenda que os alçou aos cargos eletivos.

Rondônia Dinâmica usou o número dos títulos de eleitor relacionados a processos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO) a fim de encerrar o imbróglio no sentido de saber quem pulou ou não do barco.

A ideia de quem saiu é acompahar o presidente da República Jair Bolsonaro, que, embora tenha comunicado a saída, ainda está, de acordo com o TSE, filiado à antiga sigla.

Segundo a coluna de Guilherme Amado, da revista Época, o cartório eleitoral ainda não havia comunicado a saída do mandatário à Justiça Eleitoral. A publicação de Amado data de 16 de fevereiro de 2020, ou seja, de acordo com o jornalista signatário, três meses após o anúncio oficial da debandada.

Três meses depois, Bolsonaro ainda está no PSL (16/02/2020)

Além dos eleitos em Rondônia, há a questão, também, do “quase lá”, o empresário do agronegócio, Jaime Maximino Bagattoli, que fez mais de 212 mil votos nas eleiçõe 2018, perdendo para Confúcio Moura (MDB) por menos de 1,5% de diferença.

