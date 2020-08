SEDUC FIRMA CONVÊNIO COM APAE DE CEREJEIRAS PARA CEDÊNCIA DE PROFESSORES 

A Direção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerejeiras (APAE) assinou um contrato de nº 01659, através do convênio de nº 152/PGE-2020, junto a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC-RO), o objetivo deste convênio é uma conjunção de esforços, entre os participantes, ficando autorizada, como medida de apoio e incentivo ao ensino, a cedência de professores da rede pública Estadual, a fim de que exerçam suas atividades na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerejeiras (APAE-RO), mantida pela convenente, a título excepcional de colaboração, junto ao processo nº 0029.167528/2020-00, assinado pela Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu-Secretária de Estado da Seduc e Rosana Stadnik Duda-representante da APAE no dia 08 de agosto de 2020.

Neste convênio firmado com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) autorizou a cedência do quadro de professores profissionais do Estado, que deveram prestar serviços na APAE de Cerejeiras.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerejeiras (APAE-RO). É uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

FONTE E FOTO: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

