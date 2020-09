SEDUC ASSINA RECURSO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA APAE DE CEREJEIRAS 

A Direção da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Cerejeiras (APAE) através de Rosana Atadnik Duda, representante da entidade, assinou no dia de quinta-feira 06/08, um convênio de nº 01691, Fomento nº 070/PGE-2020, Processo nº 0029.240947/2020-95, através da Secretaria Estadual de Educação (Seduc/RO). Em reunião com a Secretária de Estado Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu, foi assinado um convênio que repassa à entidade da APAE um valor de R$ 30.248,56 mil.

O recurso é proveniente da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), o objetivo do convênio do recurso financeiro para manutenção e custeio da entidade, e assim promover melhor atendimento às pessoas com necessidades especiais nos aspectos: físico, social, intelectual e emocional.

De acordo com a Secretária de Estado da Educação, Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu, os investimentos crescentes na educação inclusiva visam promover a melhoria da qualidade do ensino e atendimento ofertados na Apae de Cerejeiras. “O trabalho que as Apaes fazem através das escolas especiais é incrível porque educa e trabalha a auto estima dos estudantes e também da família de cada aluno. Isso é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças e jovens”, disse. Para ela, o investimento é importante para garantir a continuidades das ações. “O Estado apoia e continuará apoiando as Apaes de Rondônia”, garantiu.

Para a diretora Rosana Atadnik Duda, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Cerejeiras (APAE), o apoio do governo de Estado de Rondônia é fundamental para a manutenção das ações da Apae cerejeirense. “Essa parceria é importantíssima, pois se não houvesse esse convênio, teríamos muita dificuldade na continuidades básicas da escola”, disse Rosana.

FONTE E FOTO: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

