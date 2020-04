SEDUC ANUNCIA QUE AULAS CONTINUARÃO SUSPENSAS POR AUMENTO NOS CASOS DE CORONAVÍRUS

O secretário da Educação, Suamy Vivecananda Lacerda Abreu, informou na manhã deste sábado (25), que as aulas da rede pública estadual continuarão suspensas. No último decreto, assinado no dia de 17 deste mês, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, manteve aulas suspensas até hoje, quando , segundo o governante, acaba o período de quarentena.

Como forma de prevenção, as aulas na rede pública e privada foram suspensas no dia 17 de março, antes mesmo de ser confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Rondônia.

Segundo o secretário, ainda não foi definido o tempo da nova prorrogação, mas que será mantida a suspensão por causa do aumento nos casos de Coronavírus em Rondônia, que já são quase 300. “O aluno pode ser o vetor de proliferação da doença e por isso vamos manter a suspensão”, disse Suamy Vivecananda Lacerda Abreu.

O secretário disse ainda, que o governador de Rondônia, Marcos Rocha, deve se pronunciar na próxima segunda-feira (27).

FONTE: RONDONIAGORA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

