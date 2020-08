SECRETÁRIO DE OBRAS CARLINHOS GOEBEL PARABENIZA CEREJEIRAS PELOS 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Carlinhos Goebel parabeniza o Município pelos 37 anos de Emancipação Política e Administrativa, comemorado nesta quarta-feira 05 de agosto de 2020, cidade localizado no Cone Sul do estado de Rondônia.

“Como cidadão cerejeirense, compartilho com alegria do mesmo sentimento que une a população na celebração dos 37 anos de Emancipação Política e Administrativa do Município. É um momento que reúne renovação de esperanças e disposição de luta para o enfrentamento dos novos desafios que a cidade está a exigir. Parabéns a minha belíssima Cerejeiras pelo seu 37º aniversário de emancipação, juntos vamos seguindo firme trabalhando com compromisso e dedicação”. Secretário de Obras Carlinhos Goebel.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DOHOJERONDONIA

