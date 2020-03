SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZA PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO DIABETES E HIPERTENSÃO

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de Saúde realizou na seta-feira (28/02) pela tarde uma palestra sobre o hiperdia com o tema: Controle e Prevenção do Diabetes e Hipertensão Arterial. O evento no Bairro Eldorado no Posto de Saúde José Neiva de Carvalho.

O enfermeiro Cleison palestrou dando orientações na alimentação diária, como forma de prevenção a Diabetes e Hipertensão. Tema principal foi orientação alimentar de acordo com a necessidade de cada indivíduo e sua patologia, tendo em vista que mesmo com o uso regular das medicações os pacientes não fazem a dieta alimentar como a restrição do Sódio e do Açúcar causando alterações significativas da Pressão Arterial e da Glicemia, levando a outros agravos de saúde. Estes foram orientados a quantidades de porções de frutas, alimentos ricos em fibras, e alimentos que contribuem para manter o organismo saudável sem alteração da P.A ou Glicemia.

Doenças silenciosas, a hipertensão arterial e diabete nem sempre são detectadas pela falta de sintomas, o que pode prejudicar o diagnóstico precoce. Apenas quando há complicações severas é que, geralmente, as pessoas procuram auxílio médico. Com a finalidade de emitir esse alerta sobre hipertensão arterial e a diabete, a equipe do Posto de Saúde promoveu a palestra sobre Prevenção e Combate dessas doenças. A palestra foi aberta e contou com os pacientes da unidade de saúde.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Da redação do Hojerondonia

