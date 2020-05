SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEREJEIRAS ATUALIZA O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO E CONFIRMA MAIS UM CASO SUSPEITO DO CORONAVÍRUS

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cerejeiras/RO; anunciou nesta quinta-feira (28/05) através do Boletim da Vigilância Epidemiológica do município, o 1 caso positivo de Coronavírus Covid-19 em Cerejeiras, o boletim não informou a idade e o sexo do paciente. O Paciente ou Pacienta está em isolamento domiciliar. Seu estado de saúde é estável.

Até o momento, as equipes de vigilância monitoraram um total de 1 caso confirmado de Coronavírus covid-19, 00 casos de pacientes internados, 1 caso de Óbito pelo Coronavírus Covid-19, 2 casos suspeitos e 2 casos descartados.

A Secretaria Municipal de Saúde dispõe de informações oficiais acerca do novo Coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde, disse o Secretário.

A Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Epidemiológica orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente;

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

