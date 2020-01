SECRETARIA DE SAÚDE DE CEREJEIRAS DESENVOLVE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS

O objetivo principal é manter uma educação continuada com Agentes de Saúde Comunitárias de Saúde as ACS

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cerejeiras realizou na tarde de sexta-feira (10/01), a Educação Continuada com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O curso aconteceu no Posto Saúde da Família-PSF/B, teve como objetivo capacitar tais profissionais de saúde a atuar como protagonistas da Equipe de Saúde da Família do município.

Neste primeiro encontro, segundo o Secretário Municipal de Saúde Ederson Lopes, o tema abordado foi “Lei Orgânica da Saúde, o principio e as diretrizes do SUS”. A regulamentação da atividade de Agente Comunitária de Saúde; princípios e as atribuições especificas das ACS.

Na abertura da capacitação, o Secretário Municipal de Saúde Ederson Lopes lembrou da importância do trabalho das Agentes Comunitárias, pedindo dedicação e esforço de cada uma, por sua vez da necessidade das capacitações, para que cada ACS tenha uma educação continuada. Valorizando ainda mais cada um e visando o bem das pessoas.

CAPACITAÇÃO SOBRE FERIDAS E CURATIVOS PARA ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

Os Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem participaram na tarde de sexta-feira (10/01) no Posto de Saúde UBS, de uma capacitação em feridas, curativos e cobertura desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, a apresentação de um novo tipo de realização de curativo. A ação foi destinada aos Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Enfermagem e aos Enfermeiros da rede municipal. O treinamento teve como ministrante a enfermeira Sirlei.

O Secretário Municipal de saúde Ederson Lopes, se fez presente e, por sua vez pediu aos profissionais que absorvam bem o curso, o qual se trata de mais uma preocupação da Prefeita Lisete Marth (PV), de ter os servidores do município bem capacitados para as suas funções, inclusive os profissionais de saúde.

