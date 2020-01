SECRETARIA DE OBRAS DE CEREJEIRAS SUBSTITUI MAIS UMA PONTE DE MADEIRA POR TUBO ARMCO

Mai uma ponte de madeira é eliminada no Município de Cerejeiras. A equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) substituiu uma ponte de madeira por Tubo Armco de 9 metros de largura por 1,50 de diâmetro, localizado na Linha 5 do 3° Eixo para o 2° Eixo, zona rural do município.

O Secretário de Obras Carlinhos Goebel, esteve no local e acompanhou o andamento dos trabalhos e ressaltou a importância dos funcionários da Semosp. “Com a dedicação dos nossos servidores, continuaremos substituindo pontes de madeira por Tubos Armcos, além de outros serviços realizados exclusivamente para beneficiar os produtores rurais. Quero aproveitar e também agradecer a parceria de todos os produtores rurais do município que estão colaborando com cascalho”, reiterou o Secretário.

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Prefeita Lisete Marth (PV) segue levando mais infraestrutura para a Zona Rural de todo o Município. Na última semana uma ponte de madeira da Linha 5 foi substituída por uma nova estrutura de Tubo Armco, que vai garantir mais segurança e agilidade aos cerejeirenses.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras Carlinhos Goebel, os locais escolhidos fazem parte do cronograma realizado pela Prefeita Lisete Marth. “São pontos que sempre alagam ou que a ponte roda na época das chuvas deixando os produtores rurais e alunos e que precisam passar pelo local totalmente ilhado”, explicou Carlinhos Goebel.

“Quero garantir a melhor condição possível de nossas vias para a população possa se locomover sem problemas, esses Tubos Armcos são fabricados com metal de alta resistência e por isso possuem um longo período de vida, motivo pelo qual são usados com frequência para construção de bueiros, substituindo manilhas de concreto, ou pontes de madeira”, destacou a Prefeita Lisete Marth.

FONTE: LIGIA ALINI CORIM/ASSESSORA DE IMPRENSA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments