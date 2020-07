SECRETARIA DE OBRAS DE CEREJEIRAS COMPRA 25 TONELADAS DE ASFALTO FRIO PARA CONCLUIR O TAPA-BURACO DA CIDADE

Com a chegada de 1000 sacos de asfalto frio será possível a conclusão do tapa-buraco do asfalto da cidade

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) do Município de Cerejeiras/RO; adquiriu mais 1000 sacos de asfalto frio, sacos de 25 quilos, totalizando 25 toneladas, que vai garantir a conclusão dos trabalhos de tapa-buracos da cidade.

Segundo o secretário de obras Carlinhos Goebel, foram usados na primeira etapa de tapa-buracos mais de 4000 mil sacos de asfalto frio, para fazer os reparos necessários e nesta quarta-feira chegou mais 1000 sacos de massa asfáltica frio, para a conclusão do tapa-buracos das ruas asfaltadas. A expectativa é que os trabalhos melhore a passagem dos veículos. “Sabemos da necessidade de melhorar a qualidade do asfalto do município. Quero aproveitar para agradecer em nome da Prefeita Lisete Marth (PV) a esses funcionários o carinho e dedicação com nossa cidade” disse Carlinhos.

A Prefeita Lisete Marth disse que. “A aplicação desse asfalto é feita a frio e já vem pronto para uso. Trata-se de uma massa asfáltica de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), fabricada da mesma maneira que o asfalto convencional, mas que recebe um aditivo durante o processo de usinagem que permite que esse material seja estocável e aplicado a frio em pequenos serviços de tapa-buracos”, explicou

Além de ser estocável, esse tipo de asfalto permite a aplicação em pavimentos até mesmo molhados. “Além disso para a compactação do produto basta a utilização do próprio trafego do local. Tudo isso para garantir mais praticidade, segurança e agilidade na prestação do serviço público, por exemplo, os serviços foi todo feito pelos funcionários da semosp”, finalizou a Prefeita.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

