SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS LEVA ALEGRIA A IDOSOS “ISOLADOS” PELO COVID-19

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), visitaram casa por casa aos idosos que fazem parte do Centro de Convivência do Idoso do município, com Música, animação, carinho e muito amor. Como neste momento a Secretaria Municipal de Assistência Social suspendeu as atividades presencias e os idosos precisam ficar em casa, porque são do grupo de risco para o novo coronavirus.

Os idosos participantes de atividades do Centro de Convivência receberam visitas surpresa da equipe da Secretária Municipal de Assistência Social (Semas). No centro, os encontros com os idosos estão suspensos há quase três meses, devido a pandemia e, ir “casa a casa” foi uma maneira encontrada de levar carinho ao grupo.

Em virtude da suspensão dos encontros, que eram realizados 2 vezes na semana constatamos que nossos idosos estavam e estão muito carentes neste período, pois estão cumprindo direitinho o isolamento, não saem de casa e também não estão recebendo visitas, o contato com os idosos durante essa visita é apenas no portão da casa e dura em torno de 2 a 3 minutos, respeitando sempre o distanciamento.

Assim a secretaria definiu que as visitas seriam uma forma de levar nosso afeto, também em nome da administração municipal. A entidade leva música e bolo aos integrantes do Centro com uma verdadeira festa em frente às residências daqueles que estão em isolamento domiciliar.

O principal objetivo do projeto é conscientizar os idosos ao uso da Máscara, álcool em gel, e que eles fiquem em casa para sua melhor segurança, e assim ajudar os idosos a passar pelo período de quarentena, dando a eles a certeza de que são queridos, amados e importantes para todos nós.

FONTE: LIGIA ALINE CORIM/ASSESSORA DE IMPRENSA

