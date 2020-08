SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS ENTREGA KITS ENXOVAIS PARA GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI

O Programa Mamãe Cheguei é coordenado pela Seas/RO; e executado por meio de ações integradas com a secretaria do município

O Município de Cerejeiras, junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência de Assistência (Cras) realizou na terça-feira (28/07) a entrega de kits enxovais para gestantes beneficiárias do Programa Mamãe Cheguei, elas receberam a primeira remessa do Kit enxoval, composto por itens essenciais para os cuidados com o bebê. A ação faz parte do Programa Mamãe Cheguei, criado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas/RO), em parcerias com o município de Cerejeiras, que buscam fortalecer o vínculo entre mãe e filho por meio de serviços socioassistenciais.

Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, Maria do Carmo, nesta primeira fase, o Programa Mamãe Cheguei está atendendo gestantes cadastradas pelo município.

O Programa Mamãe Cheguei é coordenado pela Seas/RO; e executado por meio de ações integradas com a secretaria do município, com atividades voltadas às gestantes em situação em situação de vulnerabilidade social e financeira, inscritas no Cadastro único e acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Após comprovada a participação da gestante, ela recebe o kit enxoval contendo travesseiro, jogo de lençol, banheira, fraldas, kit pagão, dois tipos de macacão, conjuntos de camisetas e calças, meias, cueiros, toalhas entre outros itens.

A Chefa do Executivo Municipal Lisete Marth (PV), falou para as gestantes sobre a importância da adesão ao programa. “O governo de Estado crio o Programa Mamãe Cheguei com esse foco de aproximação de mães e filhos. Sei das dificuldades enfrentadas, principalmente quando se é mãe”, enfatizou a Prefeita.

