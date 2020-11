SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PIMENTEIRAS DENÚNCIA VEREADOR E CANDIDATO A PREFEITO DÔRA POR LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O vereador e candidato a Prefeito Dôra, vereador Rafael de Souza e o funcionário municipal Marcos Cavalcante conhecido como “Chimba” foram denunciados por lesão corporal e violação de domicílio

O vereador e candidato a Prefeito pelo Município de Pimenteiras do Oeste/RO; Roberto Cavalcante (DEM), conhecido como “Dôra” deverá prestar depoimento na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, em termo de natureza de Lesão Corporal (Consumado), violação de domicílio (Consumado), relevância: Criminal, que aconteceu nesta sexta-feira (13/11) a invasão ao abrigo municipal por parte do vereador Dôra, Rafael e Marcos Cavalcante, alegando que tomou conhecimento por meio de whatsapp de fotos de cestas básicas no interior do abrigo, após tomar conhecimento se dirigiu ao abrigo e invadiu e agrediu a Secretária Municipal de Ação Social, Adnair Gomes de Freitas.

O vereador Rafael de Souza, deverá responder por violação de domicílio (Autor do Fato), e Marcos Cavalcante popular “Chimba” também deverá responder por violação de domicílio (Autor do Fato).

Segundo o Boletim de Ocorrência Nº 174721/2020, registrada nesta sexta-feira 13, às 16:36 min, compareceu nesta DPC a Secretária Municipal de Ação Social e Trabalho Adnair Gomes de Freitas, acompanhada da Procuradora do Municipio de Pimenteiras Dra: Karen Fernandes de Araújo Reis, que passou a relatar que a vítima que é Secretária de Ação Social (Semtas) e responsável pela casa acolhedora que hoje por volta das 13:15 horas recebeu uma ligação da senhora Maria Silvana da Silva, funcionária do abrigo de plantão que tinha chegado no local o vereador Dôra, vereador Rafael de Souza e servidor Marcos Cavalcante, neste de posse de um aparelho celular estava gravando um vídeo dos vereadores mencionando as cestas básicas e do interior do abrigo, assim as a senhora Maria e a acolhida “M”.

Que de imediato a Secretária foi até o abrigo e deparou-se com a guarnição da PM em frente à casa acolhedora, neste momento foi questionado pelo vereador Dôra o que as 12 cestas básicas estavam fazendo no interior da casa acolhedora, neste momento o policial militar Luciano também indagou porque as cestas básicas estavam no abrigo, a Secretária respondeu que é usual guardar os materiais de expediente da SEMTAS no abrigo dentro do deposito, que na verdade tinha 6 cestas básicas e 6 kits de higiene que faz parte das cestas básicas e não 12 cestas básicas como o vereador falou, neste momento ao entrar para ver a situação de Maria e da adolescente acolhida “M”.

O vereador Dôra veio atrás da Secretária até o portão de acesso ao abrigo e Dôra empurrou o portão contra a Secretária causando uma lesão no braço direito e aranhões e o vereador adentrou novamente na casa dizendo que era “autoridade eu entro e saio a hora que quiser e onde eu quiser” entrando e sentando na área da casa acolhedora, disse a Secretária, que solicitou a guarnição da PM que retirasse o vereador daquele local, pois a cuidadora e a adolescente estavam assustadas, sendo atendida.

A Secretária indagou a Maria Silvana que naquele momento estava chorando muito junto com a menor “M”. Maria disse que Dôra bateu no portão do abrigo dizendo ser da Comissão de Fiscalização da Câmara, querendo saber onde estavam as cestas básicas do CRAS e antes da cuidadora responder Dôra invadiu quartos e salas, diante dos fatos a Secretária solicitou a presença do conselho tutelar e do psicólogo do CRAS que compareceram no local para representar o abuso e a agressão do vereador Dôra e submetida ao exame de corpo do delito.

Segundo a Secretária, disse que sempre foi guardado no abrigo as cestas básicas e que os vereadores nunca compareceram para fiscalizar ou visitar, durante o mandato deles, “no momento, não há providências a serem tomadas pela administração da casa”, finalizou.

CONFERE NO PDF A AQUISIÇÃO DO PROCESSO DA COMPRA DAS CESTAS BÁSICAS

PROCESSO INTERNO

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

