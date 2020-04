SAÚDE DE PIMENTEIRAS TENTA CONTROLAR TURISMO NO RIO GUAPORÉ EM MEIO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19

Ações foram realizadas nesta quarta-feira 29/04 em parceria com a Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; impõe restrições a atividades econômicas e faz blitz educativas, mas enfrenta dificuldades na fiscalização. Com todos os destinos turísticos, o município de Pimenteiras não vem sofrendo com a pandemia de coronavírus Covid-19. Há denúncias de pessoas reunidas em praças, promovendo festas e churrascos, frequentando o Rio Guaporé e não guardando a distância mínima recomendada pelas autoridades sanitárias quando em locais autorizados a funcionar, como supermercados.

Segundo o prefeito Olvindo Luiz Donddé (PDT) determinou ao Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira, para dar inicio a fiscalização junto com o apoio da Policia Militar e uma equipe da saúde, as autoridades estão realizando blitz educativas nas pousadas na beira do Rio Guaporé para conscientizar a população e também eventuais turistas que apareçam. Realça ainda que, baseado no Decreto PMPO nº 099/2020 de 27 de Abril de 2020, qualquer pessoa pode receber multa por desobediência às determinações.

As iniciativas serão redobradas a partir deste final de semana, quando é esperado aumento em função do feriado do dia 01 de maio. “Há pressão de muitos empresários, principalmente os maiores, para liberar o funcionamento de pousadas, restaurantes. Mas as medidas estão mantidas”. Para que todos respeitem o afastamento social.

O Secretário Rodrigo Sordi, reafirma o temor de serem infectados, principalmente pela falta de controle sobre os que vêm de fora. E pede para que todos respeitem o afastamento social. “Não é hora de pensar em dinheiro. Temos de pensar em vidas. Vamos ficar em casa. Pimenteiras vai continuar de braços abertos para receber a todos em outra oportunidade”, afirma o Secretário de Saúde.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

