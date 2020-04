SAÚDE DE PIMENTEIRAS RECEBE DOAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PRODUZIDO PELO IFRO CAMPUS COLORADO PARA O COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS

O material doado será utilizado por profissionais que atuam na linha de frente no combate e prevenção ao Coronavírus.

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) recebeu a doação de 15 litros de álcool em gel nesta quarta-feira (08/04). O álcool em gel, produzidos pelo Instituto Federal de Educac?a?o, Cie?ncia e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste. O material doado será utilizado por profissionais que atuam na linha de frente no combate e prevenção ao Coronavírus Covid-19 no município.

A ação objetiva do Instituto Federal de Educac?a?o, Cie?ncia e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, é ajudar no problema da falta desse material nas unidades de saúde da região do Cone Sul do Estado, tendo como parceiros o Ministério Público, unidade de Colorado do Oeste, e o poder público municipal.

Com a liberação da produção de álcool em gel pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as instituições podem contribuir em suas localidades. Dessa maneira, uma equipe de técnicos de laboratório de Química do Campus Colorado do Oeste iniciou os testes de produção nos laboratórios do IFRO.

Segundo a Técnica em Laboratório de Química do Campus Colorado do Oeste, Lizianne de Matos Emerick, a concessão da Agência vale para universidades, institutos federais e farmácias de manipulação. “Importante falar que em casa não é possível produzir álcool em gel de qualidade e da forma correta, porque principalmente os reagentes utilizados são produtos controlados, não sendo qualquer pessoa que tem acesso a isso. Além do mais, é preciso ter controle, não é só fazer e misturar tem que ter um PH adequado e também a viscosidade tem que estar adequada, para ser um produto bom e passível de uso pelas pessoas”.

Lizianne ainda ressalta que as instituições liberadas para realizar o procedimento seguem protocolos de controle de segurança e possuem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para essas manipulações. Outros três técnicos estão envolvidos do campus, havendo o apoio de outras áreas do Instituto nesta ação.

O Secretário Municipal de saúde Rodrigo Sordi, agradeceu o apoio e a parceria do Instituto Federal de Educac?a?o, Cie?ncia e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, nas ações da Prefeitura de Pimenteiras no combate ao novo coronavírus e teve mais um exemplo, nesta quarta-feira dia (08/04) em receber a doação de 15 litros de álcool em gel. Rodrigo considerou o ato do IFRO Campus Colorado do Oeste como uma ação em prol da comunidade pimenteirense. Disse que “o Ifro dá um retorno à população num momento de grande crise internacional e esse trabalho é muito importante e merece ser reconhecido”, acentuou o secretário.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) agradeceu a iniciativa do Ifro campus Colorado do Oeste pela doação do álcool em gel e tornou a alerta que a única forma segura de controlar a incidência do Coronavírus Covid-19 é ficando em casa. “O distanciamento e isolamento social são fundamentais neste momento e é necessário que se faça a higienização correta de mãos e rosto. E agora uma orientação a mais: use máscaras. Qualquer tipo de atividade econômica já foi decretado o uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual e recomendamos aos demais o uso de máscaras se precisar sair de casa”, informou o Prefeito.

