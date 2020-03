SAÚDE DE PIMENTEIRAS REALIZA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOMICILIAR PARA IDOSOS CONTRA GRIPE

A Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes de multiprofissionais, está desenvolvendo ações de saúde a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades da população. A campanha de vacinação domiciliar contra a Influenza iniciou nesta terça-feira (24-04)

A Prefeitura de Pimenteiras do Oeste através do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) determinou ao Secretário Municipal de Saúde Moises Herrera Penha junto com os agentes de saúde do município, decidir realizar a vacinação de casa em casa. Diante das mudanças no cenário nacional de transmissibilidade do novo coronavírus, causador da Covis-19, o Prefeito Olvindo Dondé e o Secretário de Saúde Moises Herrera, anunciaram nesta terça-feira (23), uma mudança radical na estratégia para assegurar a imunização de idosos contra a Influenza, na primeira etapa da campanha, antecipada pelo Ministério da Saúde (MS). “Decidimos que vamos de casa em casa. Temos a lista com os nomes e os endereços. Então, realizamos a visita e a vacinação dos idosos, junto com as equipes de saúde”, afirmou Moises.

O prefeito Olvindo Dondé disse que as novas medidas estão em consonância com as medidas preventivas ao novo coronavírus adotadas pela Prefeitura, evitando a circulação e aglomeração de pessoas, principalmente acima de 60 anos. Dondé agradeceu também ao esforço das equipes da Secretaria Municiapl de Saúde e demais pessoas e voluntários que estão se unindo para conter o avanço da doença.

A campanha contra a influenza terá três etapas e vai atender todos os grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, encerrando no dia 22 de maio.

A segunda etapa da campanha terá início no dia 16 de abril, direcionada para professores de escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, conforme orientação médica.

A partir do dia 9 de maio será iniciada a terceira etapa da campanha com vacinação direcionada para os grupos: crianças de seis meses até menores de seis anos, gestantes, puérperas, jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, povos indígenas, população privada de liberdade, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade, incluído este ano na campanha contra a Influenza, ampliando o acesso da população à vacina e prevenindo riscos. O objetivo final é imunizar no mínimo 90% do público alvo em cada grupo prioritário.

A população da zona rural de Pimenteiras deve ficar atenta porque a estratégia da campanha contra a Influenza será diferenciada, atendendo as especificidades das comunidades fluviais e terrestres, e a necessidade de deslocamento em grandes distâncias geográficas das equipes de saúde.

FONTE: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

