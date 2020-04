SAÚDE DE PIMENTEIRAS INICIOU A SEGUNDA FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NESTA SEGUNDA-FEIRA COM NOVO GRUPO PRIORITÁRIO

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (16/04), a segunda fase de vacinação contra gripe na Unidade Básica de Saúde (UBS). A vacinação contra a gripe é importante durante a pandemia do novo coronavírus porque diminui a infecção pela doença e alivia o sistema de saúde, que está priorizado para tratar pacientes da Covid-19.

Nesta nova etapa devem ser vacinados servidores da segurança e salvamento do estado, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, funcionários do sistema prisional, jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medida socioeducativa, internos do sistema prisional, portuários, povos indígenas, motoristas de transporte coletivo e caminhoneiros.

O Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Sordi Moreira, falou sobre a importância da vacinação, principalmente dos caminhoneiros, já que esses profissionais circulam pelo país. Vale ressaltar que a vacinação é contra a gripe, não tem relação com coronavírus, disse Rodrigo.

A Gestão Municipal solicita ainda que a população procure os locais de vacinação ao longo do dia, para evitar aglomerações nas unidades no começo do expediente, como medida de proteção contra o coronavírus. A vacinação contra gripe protege contra os tipos de influenza H1N1, H3N2 Influenza B, e o subtipo da Influenza A (H3N2).

A terceira fase da vacinação contra a gripe ainda inclui: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; grávidas; mães no pós-parto; população indígena; pessoas acima de 55 anos; e pessoas com deficiência. Neste ano, o Ministério da Saúde antecipou o início da campanha de abril para março, para proteger os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. A primeira fase começou no dia 23 de março e incluiu os idosos com 60 anos ou mais e os trabalhadores da saúde.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

