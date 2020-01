SAÚDE DE PIMENTEIRAS INAUGURA CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO

Na manhã de terça-feira (17/12/2019), foi inaugurado, no Município de Pimenteiras do Oeste/RO; o Centro Municipal de Fisioterapia e Reabilitação, localizado na Avenida Brasil – Centro, na presença do Prefeito Olvindo Luiz Dondè (PDT) da vice-prefeita Valéria Garcia (PP), Secretários Municipais, vereadores, assessores e membros da diretoria do Hospital. Na oportunidade, o chefe do Executivo Municipal destacou a importância da implantação deste projeto que para ele era questão de compromisso.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou a cerimônia de inauguração do Centro de fisioterapia e Reabilitação. O espaço é destinado para avaliação e tratamento individual e grupal, prevenção, promoção e educação em saúde para pacientes encaminhados por meio do Sistema único de Saúde (SUS).

O Secretário Moises Herrera Penha explicou que o objetivo é prestar atendimento fisioterapêutico preferencialmente para pessoas com deficiência física que tenha mobilidade reduzida e dificuldades para realizar exercícios livremente. Os encaminhamentos estão sendo feitos preferencialmente pelos médicos da equipe.

A vice-prefeita Valéria Garcia, enfatizou que esse serviço público municipal é inédito, pois até então era prestado somente por meio de clinica particular no município de Cerejeiras. “Estamos acrescentando esta opção para que os pacientes tenham um serviço diferenciado”, comenta Valéria.

O espaço físico é composto por uma sala devidamente equipada. Os recursos investidos são de uma emenda parlamentar do deputado estadual Anderson Pereira (Pros), no valor de R$ 40 mil e a contrapartida do município de R$ 25 mil, através da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento está sendo prestado por uma fisioterapeuta e uma estagiária. Esse atendimento diário será prestado ininterruptamente de segunda-feira à sexta-feira.

O Prefeito Olvindo Dondé destacou todo o esforço que resultou na criação do novo serviço especializado, vai atender quem mais precisa, por isso agradeceu a todos os envolvidos. O Prefeito lembrou que, embora a UBS oferecesse o serviço de fisioterapia, tinha limitações que agora em novo espaço e com novos equipamentos o atendimento está sendo melhor. Para o prefeito Vino essa prestação de serviço é mais uma conquista da comunidade. “Temos investido muito em estrutura física, equipamentos, qualificação dos profissionais, remédios, exames, fazendo com que a saúde sempre seja prioridade, pois a nossa população merece ter acesso ao melhor atendimento”, destacou o prefeito.

