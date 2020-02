SAÚDE DE CEREJEIRAS REALIZA MUTIRÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE

Com o intuito de prevenir e orientar a população, a Prefeitura do Município de Cerejeiras, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-feira (11/02) o mutirão de combate contra a Dengue. Equipes são direcionadas estrategicamente em diversos pontos do município com a missão de orientar e realizar trabalhos de prevenção. Para auxiliar o combate a Dengue, na cidade e região, a prefeitura está intensificando as ações realizadas no município e os agentes comunitários de saúde realizam bloqueios de controle de criadouros. A participação da população é muito importante.

O que é Dengue?

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus da família Flaviridae e é transmitida, no Brasil, através do mosquito Aedes aegypti, também infectado pelo vírus. Atualmente, a dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública de todo o mundo.

Ações simples podem evitar o mosquito:

Cobrir ou furar pneus; usando areia grossa em pratos de vasos de flores; ensacando e jogando no lixo vasilhames que possam acumular água; virando de boca para baixo de garrafas vazias; tampando as caixas de água, etc.

Em caso de suspeita da doença, entre em contato imediatamente com uma unidade de saúde mais próxima de sua residência e jamais utilize medicação por conta própria.

O objetivo é conscientizar a população sobre os perigos da doença, que pode matar, e fazer com que todos ajudem no combate através de medidas simples como o descarte correto dos materiais que podem acumular água parada.

“As pessoas precisam entender que as altas temperaturas e o período de chuvas está se aproximando, o que ajuda muito a larva do mosquito se proliferar, por isso a Prefeitura através da Secretaria municipal de saúde, os agentes de saúde, agentes de endemias e funasa, organizaram o mutirão, mas a população precisa participar e ter consciência de que a prevenção é o melhor remédio contra a dengue”, disse o Secretário de Saúde, Ederson Lopes.

Para a Prefeita Lisete Marth (PV), o momento está sendo de conscientizar os moradores. “Estamos em guerra contra o Aedes aegypti, e nosso mutirão tem por objetivo, identificar e destruir os criadouros do mosquito, para impedirmos que ele venha a se desenvolver e posteriormente contaminar a nossa população com doenças como Dengue Chikungunya e Zika”, destacou a Prefeita Lisete.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Da Redação do hojerondonia

