SAÚDE DE CEREJEIRAS REALIZA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Na manhã desta quinta-feira (09/01), a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cerejeiras/RO; através do Secretário Municipal de Saúde Ederson Lopes e da Diretora do Centro de Fisioterapia Dalva Medeiros da França, fizeram a entrega de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho beneficiando ao Cadeirante senhor Amadeu Gonçalves da Silva, com deficiência física cadastrada junto ao órgão.

A cadeira entregue é moderna e confortável, desenvolvidas para proporcionar conforto e comodidade aos usuários.

Os equipamentos, adquiridos por meio da iniciativa do Centro de Fisioterapia contemplam a necessidade de cada paciente e representam, acima de tudo, uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Nosso propósito é levar a autoestima e assegurar o direito de ir e vir daquelas pessoas com mobilidade reduzida. É integrar as pessoas com deficiência nas nossas ações, oferecendo cada vez mais, benefícios para que se sintam protegidas, olhadas e cuidadas pelo poder público, ressaltou o Secretário Ederson.

“Esse é um trabalho realizado pela nossa secretaria e que é possível realizar graças ao empenho da Prefeita Lisete Math (PV) que se sensibiliza com a questão da saúde do nosso município e garante o direito de uma vida com maior conforto e acessibilidade as pessoas”, disse Ederson Lopes Secretário Municipal de Saúde.

Para ter acesso ao beneficio das cadeiras de rodas, o usuário precisa primeiramente comparecer ao Centro de Fisioterapia, para o agendamento de sua consulta com o médico. Este promoverá o acompanhamento, como também realizará os encaminhamentos necessários. Os pacientes acamados e acometidos serão feita uma visita pelo médico de saúde da família, que poderá auxiliar no pedido para o beneficio.

Essa é uma parceria da Prefeitura Municipal de cerejeiras com o Governo Federal e Governo de Estado através do Centro de Fisioterapia, que visa oferecer mais qualidade de vida aos portadores de necessidades especiais, usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

FONTE: LIGIA ALINI/ASSESSORA DE IMPRENSA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

