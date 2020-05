SAIBA COMO A AUTOMAÇÃO RESIDÊNCIAL CONTRIBUI PARA O AUTOCONSUMO ELÉTRICO

São cada vez mais as pessoas no mundo que adotaram o sistema de autoconsumo elétrico, e dessa forma, começaram a economizar muito nas contas da energia. O autoconsumo é muito vantajoso, e mais ainda quando tem o apoio da automação residencial (domótica). Mas de que forma? Leia o artigo.

Nos dias de hoje, a iluminação tem sofrido mudanças devido ao aumento do uso da energia renovável. Em residências, muitas vezes a luz é um elemento que faz parte das decoração. No entanto, é também um objetivo, que o consumo de eletricidade seja o minimo possível. É aqui que surge o autoconsumo elétrico.

Através do autoconsumo elétrico ou fotovoltaico, são usados os painéis solares para produzir e gerar energia. Eles são responsáveis por transformá-la para diminuir o consumo em nossa casa, empresa ou no prédio. Essa auto-suficiência pode ser promovida graças à automação residencial. Este conceito se relaciona com os sistemas tecnológicos capazes de automatizar e programar objetos que temos em nossa casa.

Dessa forma, sua instalação nos sistemas de iluminação e refrigeração ajudam a economizar energia e diminuir o consumo de energia elétrica

De que forma se podem integrar o autoconsumo e a automação residencial?

Painéis solares assistidos pela rede: por meio de uma instalação assistida e separada nas duas fases, energia monofásica e trifásica, os painéis solares podem ser controlados pelo usuário através de aplicações como a Sunny Webbox. Painéis solares rotativos: Da mesma maneira, muitos painéis solares giram automáticamente. Mas já existem vários dispositivos no mercado que permitem que as placas sejam movidas de acordo com a rotação do sol.

No entanto, relacionar os dois pode parecer complicado, mas graças à tecnologia, nossas residências podem ser alimentadas apenas por energia solar.

Quais as vantagens que terei com a integração do autoconsumo elétrico e automação residencial?

Esses tipos de sistemas atribuem um grande valor estético em casa. Os painéis solares oferecerem uma aparência renovável, mais ecológica e fresca. No caso da domótica, oferece uma enorme capacidade de integrar os dispositivos eletrônicos dando uma visão futurista que fica bem em qualquer ambiente da casa.

Outras vantagens dessa integração

Reduz o gasto da conta de luz: os painéis solares geralmente geram luz excedente durante o dia que pode ser usada à noite. Com a instalação da automação residencial em eletrodomésticos e outros dispositivos elétricos, esses excedentes podem ser usados cada vez melhor.

Mais Bem-estar e conforto: com painéis solares, a preocupação com as contas da luz deixa de ser tão importante. Com respeito à automação residencial, é muito mais fácil realizar tarefas domésticas, através do seu Smartphone ou tablet. Para isso é importante que conte com ma boa velocidade da sua ligação. Confirme a velocidade da sua ligação de internet aqui.

Pouca Manutenção: Os sistemas de automação residencial e os painéis solares não exigem grande manutenção. Obviamente, se ocorrer uma falha, a resolução dela pode ser um pouco complexa, mas nunca impossível.

