ROSELY BARROSO E GALERA AGRADECEM POPULAÇÃO POR VOTOS E APOIO DURANTE PLEITO MUNICIPAL EM CABIXI

“Não fomos eleitos, mas torcemos de coração pelo desenvolvimento e progresso de Cabixi”, disse Rosely

A candidata a prefeita, Rosely Barroso (PSDB) juntamente com o vice, Galera agradece a todos cabixienses que depositaram neles o voto de confiança neste pleito municipal. Na oportunidade, a atual vice-prefeita também agradece a todas as famílias que receberam a dupla com tanto carinho e respeito.

“Fizemos o nosso melhor, desde o dia 28 de setembro, quando iniciamos nossa campanha nos doamos de coração para conquistar a vota da população e garantir a oportunidade de trabalhar por Cabixi. Neste momento, eu só quero agradecer a todos que nos ajudaram e incentivaram neste pleito. Queremos o melhor para Cabixi e torcemos para que os eleitos possam trabalhar arduamente pelo progresso da nossa cidade”, disse Rosely.

O vereador Galera, que saiu candidato a vice-prefeito com Rosely, também agradeceu aos familiares e amigos. Em suas redes sociais, Galerinha emitiu nota de agradecimento pelos votos conquistados e pelas ligações e mensagens de apoio.

“Perdemos a eleição, mas não perdemos a vontade de continuar trabalhando e buscando o melhor para nossa cidade. Continuo vereador até dezembro e logo iniciamos uma nova etapa. Que Deus abençoe todos nós!! Desejo sucesso a nova administração para que possam trabalhar em união pelo progresso de Cabixi, pois moramos aqui e queremos o melhor para nossa cidade”, finalizou Galerinha.

FONTE: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

