ROSELY BARROSO CANDIDATA A PREFEITA DE CABIXI APRESENTA PROPOSTAS PARA SAÚDE

Ao lado do vice-prefeito, a candidata pretende fortalecer atendimentos voltados à saúde

No município de Cabixi, a candidata a prefeita pelo PSDB, Rosely Barroso, continua percorrendo bairros e linhas rurais. Estando frente a frente com os moradores ouvindo reivindicações e falando brevemente sobre o plano de governo.

Para área da saúde, Rosely enfatiza que é uma das áreas que mais tem prioridade em seu plano de governo. Uma pasta que exige muito trabalho e dedicação. “Vamos melhorar os acessos dos serviços já ofertados, além de fortalecer as unidades de saúde com atendimentos especializados”.

A candidata destaca que os pacientes deverão ter auxilio desde a primeira consulta até a conclusão do tratamento. Serão investidos em equipamentos médicos, exames subsidiários, um novo aparelho de raio-x, além da instalação de um ultrassom.

O município já conta com ambulâncias modernas e disponíveis para atender a população de Cabixi, dos Distritos e das vilas. “Mas vamos fortalecer ainda mais a nossa frota de veículos. Precisamos melhorar os atendimentos emergenciais e estruturar os atendimentos de atenção à saúde”.

Para atender os idosos, acamados e deficientes, Rosely e Galera colocaram em seu plano de governo o fortalecimento do Programa Melhor em Casa, que é um programa criado pelo Governo Federal e tem como ampliar o atendimento domiciliar do Sistema Único de Saúde (SUS). “O objetivo é levar o atendimento médico às casas de pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos e pacientes crônicos sem agravamento”.

A APAE de Cabixi conta hoje com 37 alunos, “queremos poder ofertar atendimentos especializados para que as famílias, pais e alunos da APAE possam ter uma saúde de dignidade. Tratamentos específicos na área da fisioterapia, odontologia, psicologia e neurologia.

“Queremos uma prefeitura bem próxima da população. Creio que vamos conseguir fazer um ótimo trabalho frente à administração municipal, nossa cidade merece uma saúde de qualidade”, encerrou a candidata.

Texto e Fotos: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

