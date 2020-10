ROSANI DONADON IMPLANTOU PROGRAMA PARA REGULARIZAR 5 MIL TERRENOS, INVESTINDO MAIS DE R$ 300 MIL; SUA META AGORA É ACELERAR EMISSÃO DOS DOCUMENTOS

Entre suas propostas para governar Vilhena por quatro anos, a candidata a prefeita da coligação Fé e Ação por Vilhena, Rosani Donadon (PSC), afirma que implantou dois importantes programas de regularização fundiária gratuita no município no período 2017 a 2018, o “Programa Título Já” e o programa “Regulariza Vilhena”. Foram investidos na época mais de R$300 mil em programas de regularização de terrenos. A meta agora é acelerar a emissão dos documentos.

Rosani lembra que, quando foi instituído em Vilhena, o programa “Título Já” tinha como objetivo documentar gratuitamente 5.178 imóveis dos moradores de 11 setores, o equivalente a 21,5% da população, considerando que cada família seja composta por quatro pessoas em média. O “Título Já” é o maior programa de regularização fundiária realizado em Rondônia. É uma iniciativa do governo estadual em parceria com a prefeitura.

Em sua gestão, Rosani criou o Programa Municipal “Regulariza Vilhena”, que regulariza as posses. O programa tinha como objetivo a regularização de aproximadamente 20 mil terrenos na cidade, para que seus donos pudessem ter a posse oficial de seus terrenos. Foram então contratadas empresas que finalmente realizaram a regularização do Setor 19 e também do Setor 13, que ainda está em andamento.

Junto com sua vice, Márcia Deiró, Rosani Donadon quer cumprir a meta dos programas que criou e implantou em Vilhena. Ela destaca que pretende intensificar a implantação dos programas para que a população tenha acesso à documentação de seus terrenos. Rosani avalia que, para a emissão dos documentos ser mais rápida, é necessário fazer melhor a divulgação dos programas e aumentar a equipe de atendimento, fazer mutirões, convidar os corretores de imóveis e outros profissionais liberais, os cartórios de registro de imóveis para participar ativamente do programa.

“Vamos trabalhar para que a população possa ter o direito de escriturar seus terrenos. Nossa gestão é assim: trabalha pelo bem-estar da comunidade”, disse Rosani Donadon.

FONTE E FOTO: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

