ROSANI DONADON ABRE MÃO DO FUNDO ELEITORAL DE CAMPANHA

Candidata a prefeita afirma decisão pessoal de que não vai utilizar repasses do Partido Social Cristão

A candidata a prefeita pela coligação Fé e Ação por Vilhena, Rosani Donadon, confirmou na manhã dessa quarta-feira, que não usará o dinheiro público disponibilizado pela legislação eleitoral para a realização de sua campanha. “Toda nossa atuação na vida pública foi pautada na coerência e não seria diferente agora”, afirmou Rosani.

A candidata aproveitou a oportunidade de uma reunião com colaboradores para anunciar: “Compreendemos que existe hoje um clamor popular contrário ao gasto de dinheiro público em eleições; respeitamos as opções de todos os candidatos e partidos; no nosso caso, tenho a dizer que tenho no meu coração a convicção de abrir mão dos repasses disponibilizados.”

