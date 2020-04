RONDÔNIA CONFIRMA MAIS 4 CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS; TODOS SÃO DO INTERIOR

Secretário de Estado de Saúde (Sesau), Fernando Máximo, confirmou os diagnósticos na manhã desta sexta-feira (10). Ariquemes registrou os dois primeiros casos na cidade.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) informou, na manhã desta sexta-feira (10), que há mais 4 casos confirmados do novo coronavírus em Rondônia, sendo dois em Rolim de Moura e dois em Ariquemes, os primeiros diagnósticos da doença no município do Vale do Jamari.