RODRIGO SORDI É O NOVO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM PIMENTEIRAS

Com aproximadamente 13 anos de experiência na área de administração pública no município de Pimenteiras, Rodrigo Sordi Moreira atuou nos últimos anos em diversas secretarias no Município

O Prefeito de Pimenteiras do Oeste/RO; Olvindo Luiz Dondé (PDT) anunciou no final da manhã desta quarta-feira (01/04), o novo Secretário da Saúde. A pasta será comandada por Rodrigo Sordi, Secretário Municipal de Acompanhamento de Projetos e Convênios (Semapc) com experiência na rede pública de saúde. Assumiu o lugar deixado por Moizes Herrera Penha, que renunciou ao cargo para concorrer a vereador nas próximas eleições de outubro de 2020. Além do anúncio, uma reunião realizada apresentou novas medidas de enfrentamento ao coronavírus na cidade.

Entre as medidas, está o atendimento exclusivo de pacientes sintomáticos respiratórios na unidade de saúde do município. A unidade funcionará de forma especial. No entanto, o secretário orienta para que os moradores só procurem as unidades de saúde se realmente precisarem.

Além dessas medidas, a prefeitura ampliou a fiscalização, com ajuda da polícia Militar, para que os comércios permaneçam fechados e moradores evitem aglomerações.

O cargo não é novidade para Rodrigo, que atuou como Secretário de Saúde em outra administração. Experiente, Sordi espera contribuir para que Pimenteiras continue desenvolvendo cada dia mais o serviço de saúde prestado à população.

“Recebi o convite com muita satisfação e vejo como um desafio profissional. Atuo há muitos anos em diversas secretarias na administração municipal de Pimenteiras sei das dificuldades enfrentadas diariamente. Venho motivado para continuar o trabalho que vinha sendo desenvolvido . Venho para somar, e acredito que minha experiência poderá trazer novas possibilidades para os profissionais que atuam dentro da pasta no município. Peço o apoio de todos os que trabalham na nossa rede de saúde. Costumo dizer que as vidas das pessoas que dependem do serviço público estão nas nossas mãos, e acredito que todos têm e precisam ter a consciência disso para atender bem à população e continuar no caminho certo”, disse Rodrigo Sordi.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

