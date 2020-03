RODOVIAS: REGIONAL DO DER DE VILHENA INTENSIFICA OBRAS EM BOA ESPERANÇA E LINHA CAPIM NO SUL DO ESTADO

A 9ª Residência do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) de Vilhena intensificou esta semana obras nas vias de Boa Esperança, distrito de Chupinguaia, e Linha Capim. As frentes de serviços atendem determinação do governador coronel Marcos Rocha, segundo informou o engenheiro responsável pela Residência Regional do órgão em Vilhena, Diego Delani.

Segundo ele, na RO-495, a equipe do governo iniciou os trabalhos de patrolamento e cascalhamento dos pontos críticos. A medida visa garantir acessibilidade ao distrito de Boa Esperança, interligando à RO-391, que liga ao município de Chupinguaia.

LINHA CAPIM

Outras demandas estão em curso na Linha Capim, a exemplo da limpeza lateral das vias, drenagem, elevação da pista, conformação da plataforma, cascalhamento e instalações de tubos metálicos.

De acordo com o engenheiro, 13 quilômetros de um local onde era apenas trilheiros, o DER transformou em rodovia com cascalhamento. “Gostaria de ressaltar a importância do trabalho em equipe. Em nome dos encarregados João Vergutz e Sebastião Barros, agradeço aos demais servidores pelo apoio que recebemos para atender nossas obras”, finalizou Delani.

